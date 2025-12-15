В Турции заявили о сбитом БПЛА над Черным морем

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие военные сбили БПЛА вблизи воздушного пространства республики над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны страны.
Военными был обнаружен объект, приближающийся к воздушному пространству Турции. Они взяли его под наблюдение при помощи истребителя F-16. Позднее объект идентифицировали как беспилотник, который вышел из-под контроля.
Как отметили в ведомстве, с целью избежания каких-либо негативных последствий БПЛА был сбит в безопасной зоне за пределами жилых районов. Принадлежность беспилотника в Минобороны не уточнили. -0-