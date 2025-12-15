Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что лидеры и военные ведомства стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», завершили работу над планами по размещению войск на территории Украины на случай прекращения огня.
«Мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей», — заявил он в беседе с британскими депутатами.
По словам премьера, эти планы предполагают, в том числе, развертывание сил на суше.
Стармер также сказал, что вечером в понедельник, 15 декабря, направится в Берлин, где состоится встреча лидеров европейских стран и НАТО с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Британский премьер сообщил, что на ней будет вестись обсуждение пунктов американского плана по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не согласна с планами Киева разместить войска НАТО в зоне украинского конфликта. Россия рассматривает подобные шаги как угрозу собственной безопасности, отметил он.