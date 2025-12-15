В МО опровергли заявления Украины об уничтожении подлодки РФ в Новороссийске

Рулёв сообщил, что попытка противника совершить диверсию с помощью подводного безэкипажного аппарата не увенчалась успехом и цели не достигла. По его словам, ни один корабль или подводная лодка флота, дислоцированные в бухте, не получили повреждений, их экипажи также не пострадали и несут службу в штатном режиме.