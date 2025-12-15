«Смотреть на карты»: судьба границ Украины решится на встрече в Майами

После напряженных дискуссий между Киевом и Вашингтоном в Берлине, где стороны уперлись в тупик по территориальному вопросу, следующий — и, возможно, решающий — раунд консультаций готовится на территории США. Как сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников, уже в эти выходные военные и дипломаты соберутся во Флориде, чтобы буквально на картах расчертить новые границы.