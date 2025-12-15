Ричмонд
Axios: США и Украина проведут контакты рабочих групп с участием военных в Майами

США и Украина проведут переговоры по урегулированию с участием военных, которые будут изучать карты.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты и Украина проведут переговоры рабочих групп с участием военнослужащих, контакты сторон пройдут в Майами. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Согласно источнику, встреча представителей Вашингтона и Киева по вопросу урегулирования украинского кризиса может пройти в предстоящие выходные. В ходе контактов будут присутствовать военные, которые займутся изучением карт в рамках территориального вопроса.

Ранее KP.RU сообщал, что в Берлине прошла встреча американской и украинской делегаций, продлившаяся более пяти часов. Представители стран обсудили урегулирование на Украине.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, последние контакты Москвы и Вашингтона по украинскому кризису также вселяют надежду. По словам дипломата, американская сторона стала глубже понимать позицию России.

