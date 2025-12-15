Лавров: Европа под нацистским знаменем воюет с Россией руками украинцев

«И теперь под нацистским флагом на европейские деньги, с европейскими инструкторами, с европейскими и в целом западными разведывательными данными, накачивая Украину всё более современным оружием, Европа руками, телами украинцев в очередной раз воюет с нашей страной», — подчеркнул Лавров.