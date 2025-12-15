Путин освободил от обязательных работ три категории россиян

Ранее член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров напомнил гражданам о важной особенности оплаты труда в праздничные дни. В такие периоды, отметил он, оплата работы происходит не менее чем в двойном размере. Это касается сдельщиков, которые трудятся по дневным или часовым ставкам, резюмировал эксперт.