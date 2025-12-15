Путин присвоил 201-й Гатчинской военной базе почётное наименование «гвардейская»

Ранее Владимир Путин распорядился подготовить празднование 2650-летия основания Керчи. Юбилей города, который отметят в 2030 году, планируется сопроводить культурными, историческими и инфраструктурными проектами. Региональным властям рекомендовано активно подключиться к подготовке и организации празднования. Ожидается, что к юбилею будут приурочены культурные, исторические и инфраструктурные проекты, подчёркивающие значение Керчи как одного из старейших городов России.