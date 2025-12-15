Ричмонд
Переводчица оговорилась, спросив обеспечат ли «трупы» НАТО безопасность Украины

Во время общего брифинга канцлера Германии Фридриха Мерца и главаря киевского режима Владимира Зеленского произошла ошибка. Украинская переводчица некорректно перевела английское слово «troops» (войска), назвав военных НАТО и Европейского союза «трупами».

Источник: Life.ru

«Можно ли представить себе, что “трупы” НАТО или ЕС будут обеспечивать безопасность на территории, где сейчас проходит замороженная линия фронта? Многих также интересует, возможно ли достижение перемирия до Рождества?» — спросила Зеленского переводчица во время их совместного брифинга с Мерцем.

Бывший комик, услышав подобную формулировку, смутился и на мгновение замолчал, однако затем собрался и дал ответ, указав на ошибку в переводе.

Ранее Мерц заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 5 НАТО. Также он выразил мнение, что замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

