Переводчица оговорилась, спросив обеспечат ли «трупы» НАТО безопасность Украины

Ранее Мерц заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 5 НАТО. Также он выразил мнение, что замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок.