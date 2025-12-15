Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России

БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан видит мало шансов, что конфискации активов РФ удастся избежать, потому что Брюссель может снова переписать правила и принять решение квалифицированным большинством голосов.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Reuters

«Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало… По этому вопросу нужно единогласие, но легко представить, что во время обсуждения они заявят, что нет необходимости в единогласном решении, как это было в прошлый раз, тогда Венгрия не сможет предотвратить это решение, и нам придется думать, как избежать последствий», — сказал Орбан в интервью порталу Patriota.

Венгерский премьер напомнил, что на прошлой неделе состоялось голосование по изменениям процедуры заморозки российских активов, для которого тоже изначально нужно было единогласие, но когда стало понятно, что его нет, в Брюсселе «юридически изменили это правило, и теперь для принятия решения стало достаточно большинства в две трети голосов».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше