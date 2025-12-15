Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России

«Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало… По этому вопросу нужно единогласие, но легко представить, что во время обсуждения они заявят, что нет необходимости в единогласном решении, как это было в прошлый раз, тогда Венгрия не сможет предотвратить это решение, и нам придется думать, как избежать последствий», — сказал Орбан в интервью порталу Patriota.