Фраза была произнесена в ходе брифинга с участием Владимира Зеленского и лидера ХДС Фридриха Мерца в Берлине. Переводчица, говоря о возможном участии западных сил в обеспечении безопасности, некорректно передала смысл английского термина.
В результате в переводе прозвучал вопрос о том, могут ли «трупы НАТО или ЕС» обеспечивать безопасность на участке, где передовая заморожена, тогда как на самом деле обсуждалась гипотетическая роль войск западных стран.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что западноевропейские страны активно подталкивают к конфликту с Россией и пытаются сорвать мирные переговоры по Украине.
