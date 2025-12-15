Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп

«Я думаю, сейчас мы ближе, чем когда-либо (к завершению конфликта на Украине. — Прим. ред.)», — сказал он в Белом доме.
Американский лидер также подчеркнул, что Россия хочет урегулирования ситуации. По его мнению, сторонам конфликта удастся сблизить позиции.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Новый раунд состоялся сегодня, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Дональд Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.