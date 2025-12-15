Ричмонд
Евросоюз потратил 27 млрд евро на поставки оружия Киеву в 2025 году

«Мы также выполнили наши обязательства поставить 2 млн боеприпасов», — добавила она, отметив, что сейчас «не время снижать темпы».

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз в 2025 году потратил рекордную сумму в 27 млрд евро на поставки оружия Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Дипломат призвала Евросоюз подготовить для Киева «серьезные военные гарантии», включая размещение реальных войск. Каллас пообещала, что ЕС «сыграет свою роль, обеспечивая подготовку военных и военно-промышленное сотрудничество».

Кроме того, по ее словам, на заседании 15 декабря главы МИД ЕС не смогли договориться о судьбе замороженных российских активов. Данная инициатива будет рассматриваться на саммите сообщества 18−19 декабря. -0-

