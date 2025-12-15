Евросоюз потратил 27 млрд евро на поставки оружия Киеву в 2025 году

«Мы также выполнили наши обязательства поставить 2 млн боеприпасов», — добавила она, отметив, что сейчас «не время снижать темпы».
Дипломат призвала Евросоюз подготовить для Киева «серьезные военные гарантии», включая размещение реальных войск. Каллас пообещала, что ЕС «сыграет свою роль, обеспечивая подготовку военных и военно-промышленное сотрудничество».
Кроме того, по ее словам, на заседании 15 декабря главы МИД ЕС не смогли договориться о судьбе замороженных российских активов. Данная инициатива будет рассматриваться на саммите сообщества 18−19 декабря. -0-
