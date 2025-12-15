Трамп заявил, что США стали ближе к завершению конфликта на Украине

Трамп пожаловался, что стороны украинского урегулирования меняют позиции.
Президент США Дональд Трамп заявил, что политическое урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем когда-либо». Об этом он сообщил, выступая в Вашингтоне с оценкой результатов последних контактов с европейскими лидерами.
«У нас состоялся очень хороший разговор с европейскими лидерами о конфликте на Украине. Судя по всему, дела идут хорошо, но мы об этом говорим уже давно», — заявил Трамп. При этом он подчеркнул, что, по его оценке, нынешняя динамика отличается от предыдущих этапов и позволяет говорить о реальном сближении позиций по ключевым вопросам повестки.
Трамп заявил, что участники урегулирования конфликта на Украине меняют свои позиции в ходе переговоров. Он оценивает прошедшие в Берлине переговоры делегаций США, европейских стран и Украины как весьма успешные.