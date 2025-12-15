BZ: Россия и Китай решат исход встречи по конфликту на Украине

Исход переговоров по Украине определит Москва и Пекин.
Исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от позиций России и Китая. Европа же окажется в стороне. Такое мнение высказало немецкое издание Berliner Zeitung.
«Главы стран Запада и Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи», — пишет BZ.
По мнению автора статьи, в современном миропорядке США и Россия продолжают формировать основы безопасности, а Китай закрепляется как экономико-технологический центр притяжения. При этом для Европы «не находится места самостоятельного полюса силы».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Берлине 15 декабря прошел второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Диалог продлился около двух часов. В начале декабря Уиткофф и Кушнер также посещали Москву для переговоров с Владимиром Путиным.