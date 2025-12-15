Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: Россия и Китай решат исход встречи по конфликту на Украине

Исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от позиций России и Китая. Европа же окажется в стороне. Такое мнение высказало немецкое издание Berliner Zeitung.

Исход переговоров по Украине определит Москва и Пекин.

Исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от позиций России и Китая. Европа же окажется в стороне. Такое мнение высказало немецкое издание Berliner Zeitung.

«Главы стран Запада и Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи», — пишет BZ.

По мнению автора статьи, в современном миропорядке США и Россия продолжают формировать основы безопасности, а Китай закрепляется как экономико-технологический центр притяжения. При этом для Европы «не находится места самостоятельного полюса силы».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Берлине 15 декабря прошел второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Диалог продлился около двух часов. В начале декабря Уиткофф и Кушнер также посещали Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Джареда Кушнера
Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.
Читать дальше