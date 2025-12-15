Трамп сообщил, что РФ и Украина меняют позиции во время переговоров

Трамп считает, что сторонам удастся сблизить позиции по Украине.
Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине неоднократно меняют свои позиции в ходе диалога. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что переговоры идут очень хорошо.
«Проблема в том, что они захотят положить этому конец, а потом вдруг передумают, и Украина захочет положить этому конец, а потом вдруг передумает. Поэтому мы должны заставить их прийти к единому мнению», — сказал Трамп журналистам.
Трамп отметил, что считает необходимым «свести позиции» сторон и добиваться согласованного подхода к возможному завершению боевых действий. При этом он охарактеризовал текущий ход переговоров как позитивный и заявил, что процесс, по его оценке, развивается в правильном направлении.
По его словам, США удастся сблизить позиции. Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил американский лидер.
Накануне в Берлине состоялись переговоры между делегациями США и Украины. Участники встречи рассмотрели план, включающий 20 пунктов, а также обсудили экономическую повестку и ряд иных вопросов. Как сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам нового раунда консультаций, прошедшего сегодня, сторонам удалось добиться существенного прогресса. По оценке США, Москве и Киеву удалось согласовать порядка 90% ранее спорных вопросов, передает «Национальная служба новостей».