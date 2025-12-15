США считают, что Россия и Украина согласовали 90% спорных вопросов

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о заключении соглашения между странами ЕС и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 5 НАТО, которая предполагает коллективную оборону. Канцлер подчеркнул, что подобное соглашение достигнуто впервые. Он отметил, что как европейцы, так и американцы совместно готовы взять на себя такие обязательства.