Трамп заявил, что недавно поговорил с Путиным

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он общался 15 декабря с журналистами в Белом доме.
У американского лидера поинтересовались, были ли у него в последнее время прямые контакты с президентом РФ. «Да», — ответил Трамп, не приведя каких-либо подробностей.
