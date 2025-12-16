Ричмонд
Трамп заявил, что недавно поговорил с Путиным

Президент США не привел подробностей беседы с российским лидером.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он общался 15 декабря с журналистами в Белом доме.

У американского лидера поинтересовались, были ли у него в последнее время прямые контакты с президентом РФ. «Да», — ответил Трамп, не приведя каких-либо подробностей.

