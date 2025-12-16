«Посмотрим, что можно сделать»: Трамп сделал новое заявление по Украине

Также недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Россия может не одобрить ряд пунктов пересмотренного американского плана. Однако он подчеркнул, что предложения, согласованные с Европой и Украиной, будут представлены Москве, которая внимательно следит за развитием переговоров.