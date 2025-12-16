«Посмотрим, что можно сделать»: Трамп сделал новое заявление по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало реальнее, чем когда-либо ранее. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.
«Я думаю, сейчас мы ближе к [урегулированию на Украине], чем когда-либо. Посмотрим, что можно сделать», — отметил глава Белого дома.
Американский лидер также подчеркнул, что Россия тоже заинтересована в завершении конфликта.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что президент России Владимир Путин открыт к мирным и серьёзным решениям по урегулированию ситуации на Украине и выступает против пауз в переговорном процессе.
Также недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Россия может не одобрить ряд пунктов пересмотренного американского плана. Однако он подчеркнул, что предложения, согласованные с Европой и Украиной, будут представлены Москве, которая внимательно следит за развитием переговоров.