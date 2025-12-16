В Россию с Украины вернутся 15 мирных жителей

Как ожидается, в ходе гуманитарной акции, о которой договорились уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец, в Россию приедут 12 женщин и трое мужчин, на Украину отправятся 10 женщин и пять мужчин.
Воссоединение семей должно состояться на белорусско-украинской границе, некоторые из родственников вместе с Татьяной Москальковой будут встречать возвращающихся.
В России люди возвращаются в 7 субъектов: в Москву и Московскую область, Астраханскую, Тюменскую, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области. Российские семьи забирают с Украины престарелых родителей, в некоторых случаях их сопровождают дети, которые ухаживали за близкими на Украине, а с началом специальной военной операции не смогли или побоялись вернуться самостоятельно.
Кроме акции воссоединения семей, у российского омбудсмена запланирована встреча с украинским коллегой, в ходе которой, по словам Москальковой, будут затронуты гуманитарные вопросы, в том числе обмен посылками и письмами для пленных, взаимное посещение пленных, поиск без вести пропавших и оказания помощи тем, кто находится под уголовным преследованием и нуждается в медицинской помощи.