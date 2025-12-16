В Россию с Украины вернутся 15 мирных жителей

Кроме акции воссоединения семей, у российского омбудсмена запланирована встреча с украинским коллегой, в ходе которой, по словам Москальковой, будут затронуты гуманитарные вопросы, в том числе обмен посылками и письмами для пленных, взаимное посещение пленных, поиск без вести пропавших и оказания помощи тем, кто находится под уголовным преследованием и нуждается в медицинской помощи.