Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужен ли США «второй Вьетнам»? Лукашенко предостерег США от военной операции в Венесуэле

«Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу», — добавил Александр Лукашенко.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в отношениях между США и Венесуэлой можно решить абсолютно мирным путем. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле, расположенной рядом, вполне понятен. Как и, например, интерес России к ситуации в Украине. «Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем, — подчеркнул Президент. — Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил (речь о переговорах 12 декабря. — Прим. БЕЛТА). Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться».

Лукашенко сравнил президентские выборы в США и Венесуэле.

«Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу», — добавил Александр Лукашенко. -0-

Читайте также:

Лукашенко спросили, готова ли Беларусь принять Мадуро в случае его отставки с поста Президента Венесуэлы Лукашенко рассчитывает в ближайшее время поговорить с Трампом и сказать ему много интересного «Ракетами наркотики не победишь». Лукашенко призвал думать, а не воевать для решения планетарных проблем.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше