Нужен ли США «второй Вьетнам»? Лукашенко предостерег США от военной операции в Венесуэле

Глава государства отметил, что интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле, расположенной рядом, вполне понятен. Как и, например, интерес России к ситуации в Украине. «Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем, — подчеркнул Президент. — Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил (речь о переговорах 12 декабря. — Прим. БЕЛТА). Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться».