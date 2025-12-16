Нужен ли США «второй Вьетнам»? Лукашенко предостерег США от военной операции в Венесуэле

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в отношениях между США и Венесуэлой можно решить абсолютно мирным путем. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле, расположенной рядом, вполне понятен. Как и, например, интерес России к ситуации в Украине. «Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем, — подчеркнул Президент. — Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил (речь о переговорах 12 декабря. — Прим. БЕЛТА). Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться».
Лукашенко сравнил президентские выборы в США и Венесуэле.
«Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу», — добавил Александр Лукашенко. -0-
Читайте также:
Лукашенко спросили, готова ли Беларусь принять Мадуро в случае его отставки с поста Президента Венесуэлы Лукашенко рассчитывает в ближайшее время поговорить с Трампом и сказать ему много интересного «Ракетами наркотики не победишь». Лукашенко призвал думать, а не воевать для решения планетарных проблем.