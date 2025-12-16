Ричмонд
Лукашенко рассчитывает в ближайшее время поговорить с Трампом и сказать ему много интересного

Говоря о ситуации в отношениях между США и Венесуэлой, Александр Лукашенко отметил: «Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу».

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время поговорить с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства рассказал в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа проходил 15 августа 2025 года, и тогда между лидерами двух стран была достигнута договоренность продолжить контакты.

В ходе того разговора обсуждалась двусторонняя повестка и перспектива развития взаимоотношений Беларуси и США. Речь шла и про региональную проблематику, включая конфликт в Украине. Лидеры также не обошли вниманием события на Ближнем Востоке. -0-

«Ракетами наркотики не победишь». Лукашенко призвал думать, а не воевать для решения планетарных проблем Нужен ли США «второй Вьетнам»? Лукашенко предостерег США от военной операции в Венесуэле.

