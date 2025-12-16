Лукашенко рассчитывает в ближайшее время поговорить с Трампом и сказать ему много интересного

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время поговорить с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства рассказал в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о ситуации в отношениях между США и Венесуэлой, Александр Лукашенко отметил: «Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу».
Как сообщалось ранее, телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа проходил 15 августа 2025 года, и тогда между лидерами двух стран была достигнута договоренность продолжить контакты.
В ходе того разговора обсуждалась двусторонняя повестка и перспектива развития взаимоотношений Беларуси и США. Речь шла и про региональную проблематику, включая конфликт в Украине. Лидеры также не обошли вниманием события на Ближнем Востоке. -0-
