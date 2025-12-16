Ричмонд
Лукашенко спросили, готова ли Беларусь принять Мадуро в случае его отставки с поста Президента Венесуэлы

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи», — заявил глава государства.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс» ответил на вопрос, готова ли Беларусь принять Николаса Мадуро в случае его отставки с поста Президента Венесуэлы, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи, — заявил глава государства. — Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это “чавист”. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться».

Александр Лукашенко заметил, что он знает о досужих разговорах среди журналистов про якобы достигнутую договоренность о том, что Николас Мадуро уедет в Беларусь и тут будет жить. «Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик», — подчеркнул глава государства. -0-

