Лукашенко спросили, готова ли Беларусь принять Мадуро в случае его отставки с поста Президента Венесуэлы

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи, — заявил глава государства. — Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это “чавист”. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться».