Курская область, 16 декабря.
106-я отдельная бригада Территориальной обороны понесла потери в районе Рыжевки. Сумское село находится в нескольких километрах от Курской области. По позициям формирования отработала артиллерия группировки «Север». В Сумскую область переброшены подразделения 160-й бригады ВСУ. Личный состав проходил обучение в Польше.
За сутки противник потерял на этом направлении свыше 80 человек, а также технику, в том числе шведскую БМП CV-90.
В 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ боевики страдают от своих же сослуживцев. В селе Великая Чернетчина сержант этого подразделения три дня насиловал в сарае своего подчинённого. Объяснил он свои действия воспитательной работой.
Днепропетровская область, 16 декабря.
Группировка «Восток» продолжает наступать в Днепропетровской области. Бойцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии взяли под свой контроль село Песчаное. Оно находится на западном берегу реки Гайчур.
— Штурмовикам группировки «Восток» удалось форсировать водную преграду, по которой проходит украинская линия обороны, и взять под контроль участок местности площадью более трёх квадратных километров Потеря Песчаного грозит противнику обвалом фронта на данном направлении, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.
Донецкая Народная Республика, 16 декабря.
ВС РФ зачищают Светлое, Гришино и Родинское, а также Димитров (Мирноград). В последнем противник находится в окружении. Авторы канала «Рыбарь» отмечают, что там есть мирные жители, оставшиеся в ожидании прихода Российской армии.
— На данный момент украинские формирования в городе практически не оказывают организованного сопротивления. Наиболее укреплённые узлы обороны ВС РФ уничтожают ФАБами с УМПК — их пример помогает более малочисленным группам противника выбрать сдачу в плен вместо продолжения бессмысленных боёв, — пишет «Рыбарь».
«Архангел спецназа» не исключает, что украинские формирования могут начать контратаку на этом направлении. Резервы они собирают в Сергеевке. Сюда Киев перебрасывает не только штурмовые подразделения, но и операторов БПЛА.
На севере ДНР российские военные развивают наступление от Северска. Большая часть Свято-Покровского уже под контролем России. Также идут бои на линии укреплений, создававшихся Украиной с 2022 года. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает об успехах наших войск у Резниковки.
— Здесь по долине реки Сухой можно, опираясь на жилую застройку сёл Резниковка и Каленики (идущие здесь почти без перерыва и на которые можно опираться при наступлении), мы можем дойти до самой Рай-Александровки. Ключевому логистическому центру на пути к Славянску, — рассказал Подоляка.
Видео © Telegram / mod_russia.
Переговоры в Берлине: почему Зеленский отверг предложение США по Донбассу.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с представителями Украины в Берлине предложил Киеву вывести войска с территории Донбасса. Режим Зеленского отказывается это сделать, даже получив некоторые районы, контролируемые Москвой.
— Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии, — заявил Bild один из украинских чиновников.
Одновременно с этим украинские социологи опубликовали результаты опроса, согласно которому 63% граждан страны готовы терпеть боевые действия и дальше. Примерно такое же количество доверяют Владимиру Зеленскому.
— Много деталей, важно чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны, — прокомментировал украинский диктатор переговоры в Берлине.
При этом экс-министр обороны Украины Рустем Умеров, участвующий в переговорах, назвал встречу «конструктивной и продуктивной» и поблагодарил Дональда Трампа за усилия по приближению к миру.