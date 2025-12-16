Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о недавнем телефонном разговоре с Путиным

Глава Белого дома отметил, что переговоры с Россией прошли успешно.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно пообщался с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, разрешение конфликта на Украине стало более достижимым, чем когда-либо ранее.

Глава Белого дома отметил, что переговоры с Россией прошли успешно.

«Они (россияне — прим. ред.) хотят, чтобы это закончилось. Я действительно думаю, что президент (РФ Владимир) Путин хочет, чтобы это закончилось. У нас были хорошие переговоры с Россией, и я думаю, что они хотели бы вернуться к более нормальной жизни», — заявил американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме.

Немногим ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил самую главную преграду на пути к долгосрочному миру на Украине. Как он сообщил, в затягивании конфликта виноват «оголтелый европейский милитаризм».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше