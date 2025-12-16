Трамп сообщил о недавнем телефонном разговоре с Путиным

«Они (россияне — прим. ред.) хотят, чтобы это закончилось. Я действительно думаю, что президент (РФ Владимир) Путин хочет, чтобы это закончилось. У нас были хорошие переговоры с Россией, и я думаю, что они хотели бы вернуться к более нормальной жизни», — заявил американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме.