«Ракетами наркотики не победишь». Лукашенко призвал думать, а не воевать для решения планетарных проблем

В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, на границе установлен жесткий заслон для наркотрафика и ведется бескомпромиссная борьба с этим явлением внутри страны. Тем не менее полностью устранить проблему не удается. Для этого нужны совместные действия всех европейских стран, как это было ранее, до того, как европейцы закрыли границу с Беларусью и ввели санкции. «Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками — мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать, — сказал Президент. — Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?».