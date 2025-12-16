«Ракетами наркотики не победишь». Лукашенко призвал думать, а не воевать для решения планетарных проблем

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для решения проблем общепланетарного масштаба, включая наркотрафик, нужны вдумчивые совместные действия разных стран, а не военные действия. Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Во время разговора о текущих сложностях во взаимоотношениях США и Венесуэлы речь зашла о проблеме торговли наркотиками и наркотрафика из стран Латинской Америки в США.
Глава государства заметил, что наряду с торговлей наркотиками есть и другие общемировые проблемы, в числе которых торговля людьми, проституция, незаконный оборот оружия. «Это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко рассчитывает в ближайшее время поговорить с Трампом и сказать ему много интересного.
Александр Лукашенко поддерживает США и лично Президента Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей наркотиками. «В этом Трамп молодец, что он поднял эту тему», — считает Президент Беларуси. Но вместе с тем он указал на особый характер таких проблем и невозможность добиться устойчивого долгосрочного эффекта в одиночку и за счет только лишь силовых методов. «Против этого мы будем бороться и после нас. Наши дети будут бороться против этой беды. Это новое явление в новой эпохе. Ракетами это не победить. Нужно договариваться. Нужно определить совместные меры борьбы», — убежден глава государства.
Если говорить о наркотрафике, то эта проблема актуальна и для Беларуси, России, всего Европейского региона. И для ее решения нужно понимать причины и принимать продуманные меры. «С азиатского Востока через Россию, через Беларусь в просвещенную Европу, в “райский сад”, идут наркотики. Почему они туда идут? Потому что там их используют больше, чем где-нибудь, — пояснил Президент. — Спрос есть большой, поэтому идут наркотики». А из стран Евросоюза в обратном направлении идут синтетические наркотики.
В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, на границе установлен жесткий заслон для наркотрафика и ведется бескомпромиссная борьба с этим явлением внутри страны. Тем не менее полностью устранить проблему не удается. Для этого нужны совместные действия всех европейских стран, как это было ранее, до того, как европейцы закрыли границу с Беларусью и ввели санкции. «Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками — мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать, — сказал Президент. — Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?».
Проводя аналогии с ситуацией между США и Венесуэлой, Александр Лукашенко подчеркнул, что сторонам лучше найти компромисс. «Это явление (торговля наркотиками. — Прим. БЕЛТА) не венесуэльское, не афганское. Это планетарное явление, с которым нам надо бороться. Не ракетами. Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать», — заявил глава государства.
Президент, отвечая на вопрос журналистки, выразил сомнение в объективности американских данных по объему наркотрафика из Венесуэлы. Он также отверг какую-либо причастность Николаса Мадуро к подобной деятельности: «У вас таких фактов нет и у меня тоже. Я не думаю, что это так».-0-
