Лукашенко сравнил президентские выборы в США и Венесуэле

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс» сравнил президентские выборы в США и Венесуэле, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из вопросов главе государства касался ситуации в отношениях Венесуэлы и США. Речь зашла, в частности, о том, что в США не были признаны итоги президентских выборов в Венесуэле, на которых победу одержал Николас Мадуро.
Нужен ли США «второй Вьетнам»? Лукашенко предостерег США от военной операции в Венесуэле.
Александр Лукашенко по этому поводу отметил некоторую схожесть того, что происходило в США и Венесуэле во время выборов Президента. «Да там, как в Америке, — 50 на 50 ситуация, с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро (американцы этого не хотят, наверное, и Трамп тоже), то вы начнете войну против Венесуэлы. Ни в коем случае этого делать нельзя», — уверен глава государства.
Президент отметил, что не видит каких-либо особых проблем в том, что США не признают итоги голосования на выборах в той или иной стране. «США не признавали не только выборы в Венесуэле. При Байдене (Джо Байдене, Президенте США в 2021—2025 годах. — Прим. БЕЛТА) вы нигде не признавали выборы», — сказал белорусский лидер.
«То, что вы не признали выборы в Венесуэле, — да Господь с вами. Венесуэла же выборы проводила не для американцев. Венесуэльцы проводили выборы для своего народа, для себя. И результаты их известны. Других результатов нет. Вы что там вместо Центральной избирательной комиссии считали голоса? Нет», — продолжил Александр Лукашенко.
В этой связи он напомнил о том, как проходила президентская избирательная кампания в США в 2020 году. Тогда на пост Президента США претендовали Дональд Трамп и Джо Байден, а проведение выборов сопровождалось множеством скандалов и нарушений, в том числе при подсчете голосов избирателей.
«Ну и не американцам считать голоса в Венесуэле. Помните, когда Трампа, как у нас говорят, бросили, опрокинули на выборах прошлых? Там бюллетени у вас под забором находили, у вас по почте голосовали, — напомнил Александр Лукашенко. — Стопроцентно фальсифицированы были ваши выборы, когда победил Байден и вы Трампа выбросили на обочину. Что, этого не было? И американцы сегодня с таким багажом предвыборным не признали выборы в Венесуэле, в Беларуси или еще где-то. Да Господь с вами! Ну не признали и не признали».-0-
