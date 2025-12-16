Стармер заявил, что «Коалиция желающих» готова разместить войска на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении «Коалицией желающих» работы над пакетом гарантий безопасности для Украины. Oн отметил, что вскоре состоятся ключевые дискуссии между представителями США и коалицией с целью уточнения участия Вашингтона в этих гарантиях. Создаваемая «коалиция желающих» намерена разместить свой воинский контингент на Украине после окончания боевых действий, однако исключительно в тыловых районах, вдали от линии фронта. По его словам, контингенты из Франции, Великобритании и Турции не покинут территорию Украины после окончания боевых действий. Их задачами будут поддержание безопасности страны, а также помощь в обучении и подготовке украинской армии.