Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. По его словам, он провёл продолжительные обсуждения с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, а также с руководителями ряда европейских стран и НАТО, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию. Хозяин Белого дома назвал эти диалоги «очень долгими и очень хорошими», однако признал, что оптимистичная риторика относительно урегулирования звучит уже продолжительное время, и теперь важно посмотреть, что удастся сделать на практике.