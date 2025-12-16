Ричмонд
«Территория утрачена»: Трамп признал территориальные потери Украины

Трамп заявил, что Украина потеряла территории.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина утратила территории.

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — заявил Трамп во время мероприятия в Белом доме, отвечая на вопрос о территориальном аспекте украинского урегулирования.

Напомним, вопрос о территориях Украины активно обсуждался в Москве на переговорах президента России Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

Напомним, Трамп предложил создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» в Донбассе, но Украина отклонила эту идею.

О том, при каком условии Киев может отказаться от территории ЛДНР, читайте здесь на KP.RU.

Ранее экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы, сделал прогноз, что украинский конфликт может закончится уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале, при этом территория Украины существенно уменьшится.

