«Территория утрачена»: Трамп признал территориальные потери Украины

Ранее экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы, сделал прогноз, что украинский конфликт может закончится уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале, при этом территория Украины существенно уменьшится.