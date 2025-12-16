Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о разговоре с Путиным и его настрое завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и оценил его позицию по украинскому конфликту. Об этом республиканец рассказал журналистам в Белом доме.

«Я, на самом деле, считаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось», — заявил американскиц лидер.

Глава Белого дома сообщил, что недавно общался с Владимиром Путиным напрямую. Он подтвердил сам факт контакта, не раскрывая деталей разговора и его содержания. Заявление прозвучало во время общения с прессой после публичного мероприятия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта на Украине стало ближе, чем когда-либо ранее. Он отмечал, что переговорный процесс развивается, однако призывал не делать преждевременных выводов. По словам американского лидера, он провёл длительные разговоры с Владимиром Зеленским, а также с руководителями ряда европейских государств и НАТО. Эти контакты Трамп охарактеризовал как продолжительные и конструктивные. При этом он подчёркивал, что оптимистичные оценки звучат уже давно, и ключевым остаётся практический результат.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше