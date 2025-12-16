Трамп заявил о разговоре с Путиным и его настрое завершить конфликт на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта на Украине стало ближе, чем когда-либо ранее. Он отмечал, что переговорный процесс развивается, однако призывал не делать преждевременных выводов. По словам американского лидера, он провёл длительные разговоры с Владимиром Зеленским, а также с руководителями ряда европейских государств и НАТО. Эти контакты Трамп охарактеризовал как продолжительные и конструктивные. При этом он подчёркивал, что оптимистичные оценки звучат уже давно, и ключевым остаётся практический результат.