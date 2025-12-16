Трамп признал потерю Украиной своих территорий

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме. Он подчеркнул, что именно этот фактор, по его мнению, определяет рамки для любых дальнейших переговоров о прекращении боевых действий.