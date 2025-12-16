Трамп предрек очень скорое заключение мирного договора по Украине.
Украина уже утратила часть своих территорий, обсуждаемых в контексте урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, обсуждение будущего статуса спорных регионов должно исходить из того, что фактический контроль над ними уже утрачен Киевом.
«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме. Он подчеркнул, что именно этот фактор, по его мнению, определяет рамки для любых дальнейших переговоров о прекращении боевых действий.
По словам Трампа, перспективы урегулирования конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда бы то ни было, передает телеканал 360. По его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в завершении этого конфликта, сообщает «Царьград».