Трамп признал потерю Украиной территорий

Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Республиканец поделился этим мнением во время выступления в Белом доме, отметив, что переговоры идут хорошо, но призвал сохранять осторожность. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами ЕС и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он сказал, что европейцы и американцы совместно готовы предоставить Киеву данные гарантии.