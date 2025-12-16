Ричмонд
Трамп признал потерю Украиной территорий

Президент США Дональд Трамп высказался о территориальном аспекте урегулирования конфликта на Украине, констатировав, что часть территории Киевом уже утрачена. Соответствующее заявление республиканец сделал, отвечая на вопросы во время мероприятия в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — сказал американский лидер. Это одно из немногих прямых публичных высказываний Трампа, затрагивающих вопрос территориальных изменений в ходе текущего конфликта.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Республиканец поделился этим мнением во время выступления в Белом доме, отметив, что переговоры идут хорошо, но призвал сохранять осторожность. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами ЕС и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он сказал, что европейцы и американцы совместно готовы предоставить Киеву данные гарантии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

