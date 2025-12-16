Ричмонд
«Я ему много чего интересного скажу»: Лукашенко намерен в ближайшее время поговорить с Трампом

Лукашенко сообщил, что в ближайшее время рассчитывает поговорить с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что вскоре рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом, в том числе, вопросы, связанные с Венесуэлой.

«Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему (о Венесуэле — прим. ред.) поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу», — сказал глава Белоруссии.

Как известно, недавно постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков в интервью телеканалу «Первый информационный» раскрыл детали переговоров между Александром Лукашенко и спецпосланником США Джоном Коулом. По его словам, обсуждение касалось в основном отношений между США и Венесуэлой.

Накануне белорусский лидер в шутку попросил не задавать ему «гадких вопросов» о российском лидере Владимире Путине, главе Белого дома Дональде Трампе и председателе КНР Си Цзиньпине.

