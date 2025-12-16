Среди погибших во время теракта в Сиднее есть граждане России

Телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции передает, что один из исполнителей террористического акта был связан с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). В автомобиле одного из стрелявших был обнаружен флаг группировки, а участвовавший в нападении 24-летний Навид Акра несколько лет назад допрашивался Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO) по поводу его тесных связей с находящейся в Сиднее ячейкой ИГ.