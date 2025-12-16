Ричмонд
Европейские страны готовы взять юридические обязательства по защите Украины

Европейские лидеры по итогам встреч в Берлине рассматривают возможность взять на себя юридически закреплённые обязательства по защите Украины в случае будущего вооружённого нападения. Об этом говорится в заявлении глав государств.

Источник: Life.ru

Речь идёт о механизмах реагирования, которые должны запускаться в рамках национальных правовых процедур и быть направлены на восстановление мира и обеспечение безопасности при возникновении военной угрозы. В числе возможных мер упоминаются использование вооружённых сил, передача разведывательных данных и материально-технических ресурсов, а также экономические и дипломатические действия.

А ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что «Коалиция желающих» завершила разработку планов по размещению войск на украинской территории, в случае если будет достигнуто прекращение огня. Стармер отметил, что в рамках коалиции состоялся политический процесс с лидерами стран, а также аналогичная работа была проведена с военными ведомствами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
