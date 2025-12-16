Лукашенко передал Трампу предложения по Венесуэле

Свое военное присутствие в Карибском регионе США мотивируют борьбой с наркотрафиком. В сентябре и октябре американские военные неоднократно уничтожали катера, якобы перевозившие наркотики, вблизи венесуэльского побережья. В конце сентября канал NBC сообщил, что американские военные рассматривают возможность ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. 3 ноября Трамп заявил, что правление Николаса Мадуро подходит к концу, но заверил, что США не планируют вооруженный конфликт. Каракас воспринял эти действия как провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе и нарушение международных соглашений о демилитаризации и безъядерном статусе Карибского бассейна.