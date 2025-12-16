Ричмонд
Лукашенко передал Трампу предложения по Венесуэле

Белорусский президент Александр Лукашенко направил американскому лидеру Дональду Трампу свои идеи по урегулированию венесуэльского кризиса. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«В фокусе выпуска — Венесуэла. Какова реальная ситуация? Какие опасности несет внешнее вмешательство? Каков вклад Белоруссии в решение? Предложенные варианты переданы Дональду Трампу», — говорится в анонсе интервью от «Пула Первого».

29 ноября Трамп призвал авиакомпании закрыть для полетов воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Венесуэльские власти немедленно отклонили призыв, заявив о необходимости уважения суверенитета и обратились в ООН с просьбой осудить угрожающее заявление Вашингтона.

Свое военное присутствие в Карибском регионе США мотивируют борьбой с наркотрафиком. В сентябре и октябре американские военные неоднократно уничтожали катера, якобы перевозившие наркотики, вблизи венесуэльского побережья. В конце сентября канал NBC сообщил, что американские военные рассматривают возможность ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. 3 ноября Трамп заявил, что правление Николаса Мадуро подходит к концу, но заверил, что США не планируют вооруженный конфликт. Каракас воспринял эти действия как провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе и нарушение международных соглашений о демилитаризации и безъядерном статусе Карибского бассейна.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
