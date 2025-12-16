Ричмонд
Трамп: у США были хорошие переговоры с Россией по Украине

Трамп выразил уверенность в том, что российская сторона заинтересована в завершении конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивном ходе диалога с Россией по вопросам урегулирования конфликта на Украине. По его словам, переговоры оставили у него благоприятное впечатление.

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер отметил, что, по его мнению, российская сторона заинтересована в завершении конфликта. Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также стремится к тому, чтобы боевые действия прекратились.

Глава Белого дома добавил, что проведенные контакты с Москвой были конструктивными.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что участники переговоров в Берлине по урегулированию украинского конфликта в процессе дискуссии достигли значительного прогресса.

