США считают, что между Россией и Украиной урегулировано 90% спорных вопросов

14 декабря в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. 15 декабря в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине. По данным СМИ, он продлился два часа. -0-