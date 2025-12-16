Ричмонд
США считают, что между Россией и Украиной урегулировано 90% спорных вопросов

На переговорах в Берлине в рамках продолжающегося мирного процесса удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной, однако еще есть некоторые темы, «которые необходимо уладить».

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты считают, что Россия и Украина договорились примерно по 90% спорных вопросов, касающихся урегулирования конфликта. Об этом агентству Reuters сообщил неназванный представитель американской администрации.

Источник добавил, что в центре переговоров были гарантии безопасности Киеву, по ним есть прогресс, однако предложение США «не будет обсуждаться вечно».

В Белом доме, как указывает агентство, встречи представителей США и Украины в Берлине 14−15 декабря сочли «действительно позитивными», а президент США Дональд Трамп остался доволен положением дел.

Как отмечает РИА Новости, в свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что Евросоюз и США договорились о предоставлении гарантий безопасности Киеву.

14 декабря в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. 15 декабря в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине. По данным СМИ, он продлился два часа. -0-

