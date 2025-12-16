Ричмонд
Трамп назвал переговоры с лидерами ЕС по Украине «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении плодотворных переговоров с европейскими лидерами, посвящённых поиску путей урегулирования на Украине. Об этом республиканец сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

Источник: Life.ru

Американский лидер отметил, что провёл очень продолжительные и, по его оценке, хорошие консультации с руководителями ряда ключевых стран и организаций, включая Германию, Италию, Францию, Великобританию, а также с генеральным секретарём НАТО.

«У нас был очень хороший разговор час назад с европейскими лидерами, многие из которых были посвящены войне между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Республиканец поделился мнением во время выступления в Белом доме, отметив, что переговоры идут хорошо, но призвал сохранять осторожность. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

