Трамп назвал переговоры с лидерами ЕС по Украине «очень хорошими»

Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Республиканец поделился мнением во время выступления в Белом доме, отметив, что переговоры идут хорошо, но призвал сохранять осторожность. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности.