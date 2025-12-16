Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме. По его мнению, российский президент заинтересован в завершении конфликта на Украине, но деталей разговора не раскрыл.

Трамп не стал раскрывать подробности разговора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме. По его мнению, российский президент заинтересован в завершении конфликта на Украине, но деталей разговора не раскрыл.

«Я совсем недавно разговаривал с президентом Путиным. Я не буду сейчас раскрывать содержание этого разговора, но я уверен, что он хочет окончания конфликта на Украине», — сказал глава Белого дома. По его словам, обсуждение касалось перспектив урегулирования и возможных шагов сторон, однако конкретные инициативы он не назвал.

По словам Трампа, он недавно разговаривал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, напоминает RT. Трамп утверждает, что урегулирование на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. несмотря на то, что стороны конфликта меняют свою позицию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше