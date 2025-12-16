Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

«Я совсем недавно разговаривал с президентом Путиным. Я не буду сейчас раскрывать содержание этого разговора, но я уверен, что он хочет окончания конфликта на Украине», — сказал глава Белого дома. По его словам, обсуждение касалось перспектив урегулирования и возможных шагов сторон, однако конкретные инициативы он не назвал.