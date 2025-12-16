Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Трамп не стал раскрывать подробности разговора.
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме. По его мнению, российский президент заинтересован в завершении конфликта на Украине, но деталей разговора не раскрыл.
«Я совсем недавно разговаривал с президентом Путиным. Я не буду сейчас раскрывать содержание этого разговора, но я уверен, что он хочет окончания конфликта на Украине», — сказал глава Белого дома. По его словам, обсуждение касалось перспектив урегулирования и возможных шагов сторон, однако конкретные инициативы он не назвал.
По словам Трампа, он недавно разговаривал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, напоминает RT. Трамп утверждает, что урегулирование на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. несмотря на то, что стороны конфликта меняют свою позицию.