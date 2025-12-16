Лавров: МАГАТЭ не говорит, что ВСУ несут ответственность за удары по ЗАЭС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители Международного агентства по атомной энергии избегают прямых заявлений об ответственности ВСУ за удары по Запорожской атомной электростанции. По его словам, такая позиция вызывает серьезные вопросы.
В интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» министр отметил, что наблюдатели МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС уже не первый год. Однако, по его утверждению, при каждом обстреле объектов станции украинской стороной представители агентства заявляют, что не могут определить источник атакующих беспилотников и снарядов.
Лавров подчеркнул, что подобный подход, по его мнению, является неправильным и не способствует объективной оценке происходящего вокруг атомного объекта.
Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигло договоренности о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС.