Лавров: МАГАТЭ не говорит, что ВСУ несут ответственность за удары по ЗАЭС

В интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» министр отметил, что наблюдатели МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС уже не первый год. Однако, по его утверждению, при каждом обстреле объектов станции украинской стороной представители агентства заявляют, что не могут определить источник атакующих беспилотников и снарядов.