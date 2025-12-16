Ричмонд
Илон Маск стал первым в истории обладателем $600 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, по подсчетам Forbes, стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд. Обогащение Маска продолжилось после того, как компания SpaceX оценила себя в $800 млрд перед планируемым в 2026 году IPO.

Источник: Reuters

Таким образом, доля господина Маска в SpaceX, которому, по оценкам, принадлежит 42% компании, увеличилась на $168 млрд, до отметки в $336 млрд, а его общее состояние — до примерно $677 млрд, указывает Forbes.

Впервые Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком на планете в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз уступал этот статус, но после возвращал его. В октябре 2025 года его активы достигли рекордной отметки в $500 млрд. Сейчас на втором месте в рейтинге самых богатых людей мира находится сооснователь Google Ларри Пейдж. Его состояние оценивается всего в $252 млрд.

