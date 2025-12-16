Илон Маск стал первым в истории обладателем $600 млрд

Впервые Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком на планете в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз уступал этот статус, но после возвращал его. В октябре 2025 года его активы достигли рекордной отметки в $500 млрд. Сейчас на втором месте в рейтинге самых богатых людей мира находится сооснователь Google Ларри Пейдж. Его состояние оценивается всего в $252 млрд.