Орбан пригрозил судом ЕС из-за российских активов: что сказал премьер-министр

Орбан: Венгрия обратится в суд ЕС, если не учтут её мнение по российским активам.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация заблокированных российских активов становится практически неизбежной, поскольку Брюссель может изменить правила и принять решение квалифицированным большинством. В интервью порталу Patriota он предупредил, что если позицию Будапешта не учтут, Венгрия сразу же подаст иск в суд ЕС.

Орбан напомнил, что на прошлой неделе в Евросоюзе изменили процедуру блокировки российских активов: если раньше нужно было единогласное одобрение, то теперь достаточно большинства в две трети голосов.

Премьер уверен, что Россия выиграет суд — это лишь вопрос времени. По его мнению, в таком случае экономика Бельгии, где находятся почти все заблокированные активы, окажется под угрозой.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Европа столкнется с серьёзными последствиями в случае конфискации российских активов. Он отметил, что российское правительство активно участвует в этом вопросе и уже имеет представление о дальнейших действиях.

