Трамп признал, что Украина потеряла часть территории

Его попросили прокомментировать, связаны ли прорабатываемые гарантии безопасности для Украины с возможными территориальными уступками со стороны Киева. «Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна», — сказал в ответ американский лидер.
Он добавил, что США вместе с Европой прорабатывают гарантии безопасности. «Мы работаем над этим с Европой. Европа будет играть в этом большую роль. И мы разрабатываем такие гарантии безопасности, чтобы война не началась снова», — рассказал Трамп.
