Трамп признал, что Украина потеряла часть территории

Он добавил, что США вместе с Европой прорабатывают гарантии безопасности. «Мы работаем над этим с Европой. Европа будет играть в этом большую роль. И мы разрабатываем такие гарантии безопасности, чтобы война не началась снова», — рассказал Трамп.