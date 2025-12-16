Ричмонд
Axios: США на переговорах с Украиной не смогли решить вопрос территорий

США по итогам переговоров с представителями Украины и европейских стран в Берлине не удалось продвинуться в решении территориального вопроса.

Источник: Аргументы и факты

Соединенным Штатам по итогам переговоров с представителями Украины и европейских стран в Берлине не удалось продвинуться в решении территориального вопроса. Об этом в понедельник сообщило издание Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам собеседника издания, двухдневные интенсивные консультации между Киевом, Вашингтоном и европейскими чиновниками позволили достичь определенного прогресса в обсуждении гарантий безопасности для Украины. Этот аспект переговоров был охарактеризован как заметное продвижение вперед.

В то же время, как отмечает Axios, тема территориальной целостности осталась нерешенной. По данному направлению сохраняются серьезные разногласия и пробелы, которые участникам встречи преодолеть не удалось.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и страны Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьёй НАТО.

