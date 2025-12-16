Президент США Дональд Трамп назвал одним из факторов, усложняющих процесс украинского урегулирования, личную неприязнь между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, эта неприязнь является серьёзной.
«Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного», — сказал Трамп в Белом доме, подчеркнув, что, по его мнению, Путин стремится к завершению конфликта.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина и тогда еще легитимного главы Украины Владимира Зеленского в декабре 2019 года, призвав обратить внимание на «весьма красочное» выражение лица Зеленского на фотографиях с упомянутого саммита.
Тем временем Путин указал на то, что Зеленский, который, придя к власти, обещал добиваться мира на Украине, с течением времени стал ставить интересы националистов выше чаяний народа.