Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал фактор, мешающий украинскому урегулированию: речь о личном

Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским существует неприязнь.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал одним из факторов, усложняющих процесс украинского урегулирования, личную неприязнь между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, эта неприязнь является серьёзной.

«Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного», — сказал Трамп в Белом доме, подчеркнув, что, по его мнению, Путин стремится к завершению конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина и тогда еще легитимного главы Украины Владимира Зеленского в декабре 2019 года, призвав обратить внимание на «весьма красочное» выражение лица Зеленского на фотографиях с упомянутого саммита.

Тем временем Путин указал на то, что Зеленский, который, придя к власти, обещал добиваться мира на Украине, с течением времени стал ставить интересы националистов выше чаяний народа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше