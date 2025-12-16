Посольство РФ в Канаде: Киев ждет возмездие за убийство Дугиной

Посольство России в Канаде заявило, что Украине грозит неизбежное наказание за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.
В заявлении отмечается, что в День памяти журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, Дарье Дугиной исполнилось бы 33 года.
«Философ, публицист и общественный деятель, она была убита в результате теракта по прямому указанию киевского режима. Но Даша жива, поскольку живет ее дело. А преступную клику в Киеве настигнет неотвратимое возмездие», — подчеркнули дипломаты.
Напомним, что в России День памяти погибших журналистов отмечается ежегодно 15 декабря и был учреждён в 1991 году по инициативе Союза журналистов страны.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда её автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Уже 22 августа в ФСБ России заявили, что убийство раскрыто. Как стало известно, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины.