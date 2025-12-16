Посольство РФ в Канаде: Киев ждет возмездие за убийство Дугиной

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда её автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Уже 22 августа в ФСБ России заявили, что убийство раскрыто. Как стало известно, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины.