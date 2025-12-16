Туск: Территориальные уступки Украины являются частью условий США для соглашения

Премьер пояснил, что американская сторона не называет конкретных ожиданий по возможным уступкам. По его словам, представители США подчёркивают право Украины самостоятельно принимать решения и не намерены оказывать давление на Киев. Туск сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в ходе контактов говорили о стремлении облегчить переговорный процесс. При этом, как указал премьер, в американском подходе присутствует тезис о территориальных уступках как части будущей договорённости, с которым согласны не все европейские партнёры.