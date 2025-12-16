Орбан предрек крах европейских правительств

Евросоюз уже израсходовал на конфликт на Украине свыше 100 миллиардов евро и теперь стремится к конфискации российских активов, поскольку в противном случае ряд европейских правительств может столкнуться с серьезным кризисом. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Patriota.
По его словам, европейским избирателям изначально обещали, что война не потребует финансовых жертв со стороны граждан. Орбан отметил, что жителям Германии, Португалии, Испании, Италии и Франции утверждали, будто помощь Украине будет обеспечиваться за счет российских средств, и эта позиция активно поддерживалась западноевропейскими либеральными СМИ.
Однако, как подчеркнул венгерский премьер, со временем стало очевидно, что за уже понесенные расходы придется расплачиваться налогоплательщикам, равно как и за будущие затраты.
Орбан заявил, что осознание этого факта может привести к падению многих правительств в Западной Европе, поэтому конфискация российских активов рассматривается как способ закрыть финансовые пробелы без прямого давления на бюджеты граждан.
Ранее стало известно, что количество стран, которые не поддерживают план Еврокомиссии по использованию замороженных активов РФ для Украины, возросло до семи.